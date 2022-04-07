خام البصرة الثقيل ينخفض على غرار خامات اوبك

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الخميس، بأكثر من دولار واحد، اسوة بباقي خامات اوبك .

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 1.69 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.60% ليصل الى 104.27 دولارات للبرميل الواحد.

وانخفضت ايضا جميع اسعار خامات منظمة اوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 111.32 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 1.74 دولار، وسجل مزيج مربان الإماراتي 105.39 دولارات للبرميل بانخفاض بلغ 1.52 دولار للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 106.67 دولارات بانخفاض بلغ 2.76 دولار، وبلغ مزيج ايران الثقيل 102.53 دولار بانخفاض بلغ 2.64 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري الخفيف 104.79 دولارات بانخفاض بلغ 2.92 دولار.

وكانت اسعار النفط قد انخفضت 5 دولارات بعد إعلان الدول المستهلكة عن تحرير ضخم للنفط من احتياطيات الطوارئ لتعويض الإمدادات المفقودة من روسيا، قبل ان ترتفع اليوم مرة اخرى بعد ان تبين ان هذه الكميات التي تم الأفراج عنها لا تكفي لسد حاجة الطلب المتزايدة.