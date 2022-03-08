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خام البصرة الثقيل يقترب من 118 دولارا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-08T10:50:36+0000
خام البصرة الثقيل يقترب من 118 دولارا

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الثلاثاء، بواقع 16 دولارا للبرميل مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 16.33 دولار وبنسبة تغيير بلغ نسبته 16.31% ليصل الى 117.84 دولار للبرميل الواحد.

وارتفعت ايضا خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 123.60 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 127.10 دولار للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 128.90 دولار، وجيراسول الانغولي 126.33 دولار، وبوني النيجيري الخفيف 125.18 دولار".

وكانت شركة سومو قد طلبت قبل عام 2022 من المشترين ترشيح خامي البصرة المتوسط والثقيل لطلباتهم لعام 2022، ولم تُشر إلى خام البصرة الخفيف الذي اكد أحد المسؤولين في وزارة النفط أنه سيخصص هذه الدرجة للاستهلاك المحلي.

وتقوم شركة تسويق النفط " سومو" حاليا بتسعير النفط الخام الثقيل والمتوسط لعملائها من الشركات المستوردة والمعتمدة لدى العراق سواء كانت الآسيوية والأوروبية والامريكية، فيما تخلو القائمة من سعر نفط البصرة الخفيف.

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