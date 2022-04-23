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خام البصرة الثقيل يغلق على خسائر اسبوعية بأكثر من 8 دولارات

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-23T09:30:51+0000
خام البصرة الثقيل يغلق على خسائر اسبوعية بأكثر من 8 دولارات

شفق نيوز/ أغلق سعر خام البصرة الثقيل، اليوم السبت، على خسائر اسبوعية بلغت اكثر من 8 دولارات، بعد انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا أمس الجمعة  1.11 دولار، وبنسبة تغيير بلغت 1.08% ليصل إلى 101.76 دولار للبرميل الواحد، ليغلق على خسائر أسبوعية كبيرة بلغت 8.04 دولار، أو ما يعادل 7.32%. 

اما بالنسبة لخامات منظمة اوبك، فقد انخفضت اسعارها مع اغلاقها الا انها سجلت خسائر والبعض منها مكاسب اسبوعية حيث سجل خام العربي السعودي 103.22 دولار للبرميل وسجل مكاسب 9 دولارات اسبوعيا، وسجل مزيج مربان الإماراتي 107.40 دولار للبرميل وحقق خسائر اسبوعية بلغت 0.11 دولار، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 107.83 دولار، وحقق خسارة اسبوعية بلغت 0.62 دولار، وجيراسول الانغولي 105.59 دولار وحقق خسارة اسبوعية بلغت 0.61 دولار، وبوني النيجيري الخفيف 107.08 دولار، وحقق خسارة اسبوعية بلغت 0.41 دولار".

وشهدت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي انخفاضا مع توقع صندوق النقد الدولي بضعف النمو الاقتصاد العالمي، اضافة الى ضعف الطلب الصيني للنفط بعد إغلاق بعض المدن نتيجة انتشار كوفيد- 19.

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