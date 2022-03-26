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خام البصرة الثقيل يغلق على خسارة يومية وارباحاً اسبوعية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-26T08:58:35+0000
خام البصرة الثقيل يغلق على خسارة يومية وارباحاً اسبوعية

شفق نيوز/ اغلق سعر خام البصرة الثقيل، اليوم السبت، على خسارة يومية بلغت اكثر من 2 دولارين، إلا أن اغلق على مكاسب اسبوعية بلغت اكثر من 5 دولارات.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا امس الجمعة  2.19 دولاران وبنسبة تغيير بلغ نسبته 1.99% ليصل الى 107.79 دولارات للبرميل الواحد.

إلا أن خام البصرة الثقيل حقق مكاسب اسبوعية كبيرة بلغت اكثر من 5 دولارات، او ما يعادل 4.92%.

اما بالنسبة لخامات منظمة اوبك، فقد تذبذبت الاسعار مع اغلاقها حيث سجل خام العربي السعودي 117.55 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 113.40 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 122.93 دولارا، وجيراسول الانغولي 120.18 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 120.65 دولارا".

وشهدت اسعار النفط خلال الاسبوع الماضي ارتفاعا نتيجة اتفاق الاتحاد الاوربي للاستعناء تدريجيا عن النفط والغاز الروسي، اضافة الى عدم قدرة بعض دول منظمة اوبك+ على الوصول بالانتاج وفق ما حددته لهم منظمة اوبك.

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