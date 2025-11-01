خام البصرة الثقيل يغلق على خسارة طفيفة والمتوسط يحقق مكاسب أسبوعية

شفق نيوز- البصرة

أغلق خام البصرة الثقيل على خسارة طفيفة، فيما أغلق الخام المتوسط على مكاسب أسبوعية.

وسجل خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة ارتفاعاً بلغ 1.12 دولار ليصل الى 64.68 دولار، إلا انه سجل خسارة طفيفة أسبوعية بلغت سنتين او ما يعادل 0.03%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع أيضاً، بلغ 1.12 دولار ليصل الى 66.53 دولار، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 68 سنتاً او 1.03 %.

ويتجه الخامان برنت والأميركي للتراجع بنحو 3% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط توقعات بأن يتجاوز ارتفاع العرض نمو الطلب هذا العام، مع قيام منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها بزيادة الإنتاج لتعزيز الحصة السوقية.