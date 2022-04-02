خام البصرة الثقيل يغلق على خسارة اسبوعية بأكثر من 12 دولاراً

شفق نيوز/ اغلق سعر خام البصرة الثقيل، اليوم السبت، على خسارة اسبوعية بلغت اكثر من 12 دولاراً، بعد انخفاض اسعار النفط عالمياً.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا امس الجمعة 4.99 دولارات وبنسبة تغيير بلغ نسبته 4.98% ليصل الى 95.22 دولاراً للبرميل الواحد، ليغلق على خسارة اسبوعية كبيرة بلغت اكثر من 12.57 دولاراً، أو ما يعادل 12.40%.

أما بالنسبة لخامات منظمة "اوبك"، فقد انخفضت جميع اسعارها مع اغلاقها وسجلت خسارات اسبوعية تراوحت بين 12 الى 20 دولاراً حيث سجل خام العربي السعودي 103.22 دولارات للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 102.56 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 108.65 دولاران، وجيراسول الانغولي 106.83 دولارات، وبوني النيجيري الخفيف 107 دولارات".

وشهدت اسعار النفط خلال الاسبوع الماضي انخفاضاً كبيراً في الاسعار بعد تصريحات جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية بتحرير الملايين من النفط الخام للحد من ارتفاع الاسعار.