سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خام البصرة الثقيل يرتفع أكثر من 6%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-23T08:44:45+0000
خام البصرة الثقيل يرتفع أكثر من 6%

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الاربعاء، اكثر من 6 بالمئة ليسجل ما يقارب من 109 دولارات للبرميل .

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 6.07 دولارات وبنسبة تغيير بلغت نسبته 5.91% ليصل الى 108.81 دولارات للبرميل الواحد.

فيما تذبذبت اسعار خامات منظمة اوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 117.89 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 8.71 دولارات، وسجل مزيج مربان الإماراتي 112 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 0.71 دولارا للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 118.27 دولارا بانخفاض بلغ 0.23 دولارا، ومزيج ايران الثقيل 110.15 دولارات بانخفاض بلغ 0.48 دولار، وبوني النيجيري الخفيف 115.59 دولارا بانخفاض بلغ 0.50 دولار".

وارتفعت اسعار النفط اليوم نتيجة تدارس بعض الدول الأوروبية للاستغناء عن النفط الروسي اضافة الى عدم تمكن بعض الدول المنتجة للنفط في اوبك+ للوصول الى سقوف الانتاج التي حددتها منظمة اوبك+ في اجتماعهما الشهري.

related

انخفاض سعر خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

Date: 2021-05-27 08:31:26
انخفاض سعر خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

لليوم الثالث توالياً.. إنخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-04-22 06:57:32
لليوم الثالث توالياً.. إنخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

البصرة الخفيف يرتفع ويسجل اعلى الاسعار في منظمة أوبك

Date: 2021-08-12 06:19:02
البصرة الخفيف يرتفع ويسجل اعلى الاسعار في منظمة أوبك

خام البصرة الخفيف ينخفض مع تراجع اسعار النفط

Date: 2021-10-07 09:19:39
خام البصرة الخفيف ينخفض مع تراجع اسعار النفط

ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-06-17 08:36:09
ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف والثقيل

البصرة الخفيف يتراجع مع انخفاض أسعار النفط

Date: 2021-08-17 06:21:48
البصرة الخفيف يتراجع مع انخفاض أسعار النفط

خام البصرة الخفيف ينخفض لأكثر من 3 دولارات

Date: 2021-08-03 08:09:48
خام البصرة الخفيف ينخفض لأكثر من 3 دولارات

خام البصرة يتجاوز 71 دولاراً

Date: 2021-06-03 06:32:48
خام البصرة يتجاوز 71 دولاراً