خام البصرة الثقيل يرتفع أكثر من 6%

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الاربعاء، اكثر من 6 بالمئة ليسجل ما يقارب من 109 دولارات للبرميل .

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 6.07 دولارات وبنسبة تغيير بلغت نسبته 5.91% ليصل الى 108.81 دولارات للبرميل الواحد.

فيما تذبذبت اسعار خامات منظمة اوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 117.89 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 8.71 دولارات، وسجل مزيج مربان الإماراتي 112 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 0.71 دولارا للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 118.27 دولارا بانخفاض بلغ 0.23 دولارا، ومزيج ايران الثقيل 110.15 دولارات بانخفاض بلغ 0.48 دولار، وبوني النيجيري الخفيف 115.59 دولارا بانخفاض بلغ 0.50 دولار".

وارتفعت اسعار النفط اليوم نتيجة تدارس بعض الدول الأوروبية للاستغناء عن النفط الروسي اضافة الى عدم تمكن بعض الدول المنتجة للنفط في اوبك+ للوصول الى سقوف الانتاج التي حددتها منظمة اوبك+ في اجتماعهما الشهري.