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خام البصرة الثقيل يتراجع ويسجل أقل من 100 دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-10T09:45:54+0000
خام البصرة الثقيل يتراجع ويسجل أقل من 100 دولار

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الثقيل، يوم الثلاثاء، ليسجل أقل من 100 دولار، مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 3.89 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 3.75% ليصل الى 99.87 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفضت معظم أسعار خامات منظمة أوبك باستثناء خام مربان الإماراتي الذي سجل 111.02 بارتفاع 0.52 دولار فيما سجل خام العربي السعودي 111.17 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 3.87 دولارات، وبلغ مزيج سهران الجزائري 108.93 دولارات بانخفاض بلغ 7.39 دولارات، وبلغ مزيج ايران الثقيل 105.80 دولارا بانخفاض بلغ 6.94 دولارات، وبلغ خام بوني النيجيري 108.28 دولارات بانخفاض بلغ 6.77 دولارات، فيما بلغ خام جيراسول الانغولي 106.39 بانخفاض 6.63 دولارات".

وكانت اسعار النفط قد انخفضت خلال اليوم وامس الاثنين بعد تباطؤ النمو في الصين ثاني اكبر اقتصاد بالعالم بعد تفشي كوفيد- 19، وتخلي المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر العالية وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على النمو الاقتصادي.

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