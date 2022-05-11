خام البصرة الثقيل يتراجع بأكثر من 7 دولارات

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الثقيل، يوم الأربعاء، ليسجل خسارة يومية بأكثر من 7 دولارات، مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 7.42 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 7.43% ليصل الى 92.45 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفضت جميع اسعار خامات منظمة أوبك حيث سجل خام مربان الإماراتي 106.06 بانخفاض 4.96 دولارات فيما سجل خام العربي السعودي 103.74 دولارات للبرميل بانخفاض بلغ 7.43 دولارات، وبلغ مزيج سهران الجزائري 106.23 دولارات بانخفاض بلغ 2.70 دولار، وبلغ مزيج إيران الثقيل 103.34 دولارات بانخفاض بلغ 2.46 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري 106.12 دولارات بانخفاض بلغ 2.16 دولار، فيما بلغ خام جيراسول الانغولي 103.97 بانخفاض 2.42 دولار".

وكانت أسعار النفط قد انخفضت خلال يوم أمس الثلاثاء بعد تباطؤ النمو في الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بعد تفشي كوفيد- 19، وتخلي المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر العالية وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على النمو الاقتصادي قبل أن تعاود الارتفاع اليوم بعد تلويح الاتحاد الأوروبي بقرب حظر النفط الروسي.