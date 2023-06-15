خامساً.. العراقيون يتراجعون عن شراء العقارات في تركيا

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الخميس، ان العراقيين تراجعوا الى المرتبة الخامسة بين أكثر الشعوب بشراء العقارات في تركيا خلال شهر أيار بعد أن كانوا بالمرتبة الرابعة خلال شهر نيسان.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 46.9٪ في شهر أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 3167 عقارا حصلت انطاليا على المرتبة الاولى بواقع 1245 منزلا، وجاءت اسطنبول في المرتبة الثانية بمبيعات 934 منزلًا، ثم مرسين بواقع 249 منزلا ".

وأشار التقرير إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال أيار وبعدد 991 منزلا ، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 503 منازل، واوكرانيا ثالثا وبعدد بـ 175 منزلا، والالمان رابعا بعدد 129 منزلا، والعراق خامسا وبعدد 118 منزلا".

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية .