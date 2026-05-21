خاما العراق يتراجعان مع بقاء أسعارهما فوق معظم خامات الخليج

شفق نيوز- البصرة

مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، مدفوعة بصعود العقود الآجلة لخامَي القياس العالميين، سجل خاما العراق تراجعاً طفيفاً مع بقائهما عند مستويات أعلى من عدد من خامات الخليج.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.27 دولاراً للبرميل بزيادة 1.01 دولار أو 1.03%، فيما صعد خام برنت إلى 105.96 دولارات للبرميل بزيادة 0.94 دولار أو 0.90%.

وفي العراق، تراجع خام البصرة الثقيل إلى 106.85 دولارات للبرميل بانخفاض 0.76 دولار أو 0.71%، كما انخفض خام البصرة المتوسط إلى 108.95 دولارات للبرميل بتراجع 0.69%.

ورغم التراجع، بقيت أسعار الخام العراقي أعلى من خامات خليجية عدة، إذ سجل خام دبي 105.34 دولارات، وخام عمان 106.36 دولارات، وخام قطر البري 105.60 دولارات، وخام داس الإماراتي 105.85 دولارات للبرميل.

في المقابل، سجلت بعض الخامات الخليجية مستويات أعلى، حيث بلغ سعر الخام الكويتي 123.62 دولاراً للبرميل، والعربي الخفيف السعودي 116.96 دولاراً، والعربي المتوسط 115.21 دولاراً.

كما ارتفعت سلة أوبك إلى 118.13 دولاراً للبرميل بزيادة 1.26 دولار أو 1.08%، في ظل استمرار تقلبات أسواق الطاقة العالمية.