خاما العراق يتراجعان رغم صعود برنت وغرب تكساس

سجلت أسعار النفط العالمية، يوم الخميس، ارتفاعاً محدوداً في التداولات الآجلة، وسط تحسن في مؤشرات الخام الأميركي وخام برنت، فيما خالف الإنتاج العراقي الاتجاه العالمي متراجعاً بأكثر من 2%.

وأظهرت البيانات تراجع الخام العراقي، إذ انخفض خام البصرة الثقيل إلى 105.75 دولارات للبرميل فاقداً 2.22 دولار أو 2.06%، فيما هبط خام البصرة المتوسط إلى 107.85 دولارات بانخفاض مماثل بلغ 2.22 دولار أو 2.02%، في أداء مخالف للاتجاه الصاعد لمعظم الخامات القياسية.

وبحسب بيانات التداول، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 101.53 دولاراً للبرميل بزيادة بلغت 0.51 دولار أو 0.50%، كما صعد خام برنت إلى 106.02 دولارات للبرميل مرتفعاً 0.39 دولار أو 0.37%.

كما سجلت سلة أوبك ارتفاعاً قوياً إلى 115.09 دولاراً للبرميل بزيادة 7.43 دولارات أو 6.90%.