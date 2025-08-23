خاما البصرة يواصلان تسجيل المكاسب للأسبوع الثاني

شفق نيوز- بغداد

اختتم خاما البصرة "الثقيل والمتوسط" الأسبوع على ارتفاع، مسجلين مكاسب جديدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في جلسة يوم أمس الجمعة على ارتفاع قدره 81 سنتاً ليصل إلى 66.36 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.04 دولار، ما يعادل 1.59%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط على ارتفاع أيضًا بلغ 1.11 دولار ليصل إلى ليصل الى 69.91 دولاراً، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.93 دولار أو ما يعادل 2.84%.

كما أنهت أسعار برنت والخام الأمريكي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، مع تراجع الآمال في التوصل سريعاً إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، ما أعاد علاوة المخاطر إلى السوق، وحقق خام برنت مكاسب أسبوعية بلغت 2.7%، بينما حقق خام غرب تكساس مكاسب بلغت 1.1%.