خاما البصرة يهبطان وسط تراجع النفط عالمياً

سجل الخام العراقي تراجعاً، اليوم الأربعاء، بأكثر من 1.8% تزامناً مع هبوط أسعار النفط في السوق العالمية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 92.08 دولاراً للبرميل، متراجعاً بمقدار 1.81 دولار أو بنسبة 1.93%، كما هبط خام برنت إلى 98 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 1.58 دولار أو ما يعادل 1.59%.

وعلى مستوى العراق، تراجع خام البصرة الثقيل إلى 97.38 دولاراً للبرميل بانخفاض نسبته 1.83%، فيما انخفض خام البصرة المتوسط إلى 99.48 دولاراً للبرميل بنسبة 1.80%.

كما سجلت سلة أوبك تراجعاً إلى 107.37 دولارات للبرميل، منخفضة بنسبة 4.46%، في حين ارتفع خام مربان الإماراتي بنسبة 2.40% ليصل إلى 95.05 دولاراً للبرميل.