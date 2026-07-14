خاما البصرة يقفزان نحو 10% مع ارتفاع أسعار النفط العالمية

شفق نيوز - بغداد

سجل خاما البصرة الثقيل والمتوسط ارتفاعاً قوياً في الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، متصدرين مكاسب عدد من الخامات، بالتزامن مع صعود أسعار النفط القياسية وسط تحسن التداولات في أسواق الطاقة.

وأظهرت بيانات ارتفاع خام البصرة الثقيل إلى 53.08 دولاراً للبرميل، بزيادة 4.81 دولارات أو 9.97%، فيما صعد خام البصرة المتوسط إلى 55.38 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 5.01 دولارات أو 9.95%.

وجاءت مكاسب الخام العراقي بالتزامن مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط إلى 79.51 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.48 دولار أو 1.89%، وصعود خام برنت إلى 84.70 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 1.40 دولار أو 1.68%.

كما سجلت خامات خليجية مكاسب ملحوظة، إذ ارتفع الخام العربي الخفيف إلى 71.89 دولاراً للبرميل بنسبة 4.14%، فيما صعد خام الكويت إكسبورت بليند إلى 76.03 دولاراً بنسبة 6.08%، وارتفع خام مربان الإماراتي إلى 80.52 دولاراً بنسبة 3.05%.

في المقابل، تراجعت بعض المؤشرات المؤجلة، إذ بلغت سلة أوبك 76.25 دولاراً للبرميل بانخفاض 2.19%، فيما سجل خام دبي 69.24 دولاراً متراجعاً 1.77%.

وتعكس حركة خامي البصرة استمرار ارتباط أسعار النفط العراقي بتطورات السوق العالمية، ولاسيما تحركات الخامات القياسية والعوامل المؤثرة في إمدادات الطاقة وحجم الطلب العالمي.