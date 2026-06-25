خاما البصرة يقفزان بأكثر من 35% رغم تراجع أسعار النفط العالمية

شفق نيوز- متابعة

سجل خاما البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، ارتفاعات استثنائية تجاوزت 35%، خلافاً لاتجاه الأسواق العالمية التي شهدت تراجعاً في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، ما وضع الخام العراقي في صدارة أكبر المكاسب بين الخامات المدرجة.

وأظهرت البيانات ارتفاع خام البصرة الثقيل إلى 62.57 دولاراً للبرميل بزيادة بلغت 36.68%، فيما صعد خام البصرة المتوسط إلى 64.67 دولاراً للبرميل مرتفعاً بنسبة 35.07%.

في المقابل، انخفض خام برنت إلى 72.27 دولاراً للبرميل بخسارة 1.99%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 69.12 دولاراً للبرميل بانخفاض 1.76%، فيما هبطت سلة أوبك بنسبة 1.63% لتسجل 80.26 دولاراً للبرميل.

كما تراجعت أسعار الخامات الخليجية، إذ انخفض الخام العربي الخفيف السعودي إلى 78.14 دولاراً للبرميل، فيما هبط مزيج صادرات الكويت إلى 83.59 دولاراً للبرميل. وسجل خام مربان الإماراتي 66.45 دولاراً للبرميل متراجعاً بنسبة 4.57%.