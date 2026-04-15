خاما البصرة يرتفعان ويتفوقان على نفوط المنطقة

شفق نيوز- البصرة

سجل خاما البصرة "الثقيل والمتوسط"، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً، متجاوزين أسعار عدد من خامات المنطقة.

وتابعت وكالة شفق نيوز، بيانات السوق التي أظهرت، ارتفاع خام البصرة الثقيل بمقدار 46 سنتاً، بنسبة 0.39%، ليبلغ 117.91 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام البصرة المتوسط بالقيمة نفسها بنسبة 0.38%، مسجلاً 120.01 دولاراً للبرميل.

وفي المقابل، تراجعت أسعار عدد من الخامات، إذ بلغ سعر الخام الخفيف السعودي 115.92 دولاراً للبرميل، وسجل خام شاهين القطري 103.39 دولارات، وخام الكويت 103.34 دولارات، فيما بلغ خام مربان الإماراتي 100.85 دولار، وسجل خام إيران الخفيف 98.22 دولاراً، ما يعكس تفوق الأسعار العراقية خلال تداولات اليوم.

ويعتمد العراق في تسعير نفطه الخام على وجهة التصدير، إذ تُسعَّر الشحنات المتجهة إلى آسيا وفق متوسط خامي دبي وعُمان، فيما تُسعَّر الصادرات إلى أوروبا بالاستناد إلى خام برنت مع علاوة أو خصم، وتُحدد الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة اعتماداً على خام غرب تكساس الوسيط وفق متغيرات السوق.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات ملاحية استمرار حركة ناقلات النفط باتجاه الموانئ العراقية لتحميل الشحنات، رغم التوترات في مضيق هرمز، ما يعكس استمرار الطلب على الخام العراقي.