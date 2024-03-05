خاما البصرة يرتفعان مع انخفاض أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، على الرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 79 سنتا ليصل الى 77.74 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 79 سنتا ليصل الى 81.04 دولاراً.ً

وانخفضت أسعار النفط العالمي إذ فشلت تعهدات الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بتحويل اقتصادها وسط نمو متعثر منذ جائحة كوفيد، في إقناع المستثمرين القلقين بشأن تباطؤ الاستهلاك.