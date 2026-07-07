خاما البصرة يرتفعان بأكثر من 1% تزامناً مع صعود أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز- بغداد

سجل خاما البصرة العراقيان ارتفاعاً ملحوظاً في تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع موجة صعود شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وصعد خام البصرة المتوسط بمقدار 67 سنتاً ليبلغ 60.76 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب بنسبة 1.17%، في حين ارتفع خام البصرة الثقيل بمقدار 67 سنتاً أيضاً ليصل إلى 57.86 دولاراً للبرميل، وبزيادة بلغت 1.12%.

وفي الأسواق العالمية، انتعشت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 45 سنتاً، أو ما يعادل 0.63%، لتتداول عند 72.44 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتاً، أو بنسبة 0.55%، ليسجل 68.93 دولاراً للبرميل.

وعلى الصعيد الإقليمي، ارتفع خام مربان الإماراتي إلى 66.68 دولاراً للبرميل بنسبة صعود بلغت 0.30%، بينما سجل الخام العربي الخفيف السعودي 75.68 دولاراً للبرميل بارتفاع قدره 0.85%، في وقت بلغت فيه سلة أوبك 77.37 دولاراً للبرميل وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة.