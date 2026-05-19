خاما البصرة يحافظان على مكاسب تتجاوز 2.6% وسط تراجع النفط عالميًا

شهدت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، تراجعًا في العقود الآجلة، وسط انخفاض خامي القياس العالميين، فيما حافظ النفط العراقي على مكاسبه اليومية مسجلًا ارتفاعًا بأكثر من 2.6%.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 107.36 دولارات للبرميل، متراجعًا بمقدار 1.30 دولار أو بنسبة 1.20%، كما هبط خام برنت إلى 109.89 دولارات للبرميل بانخفاض بلغ 2.21 دولار وبنسبة 1.97%.

وفي المقابل، سجل الخام العراقي ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغ سعر خام البصرة الثقيل 109 دولارات للبرميل مرتفعًا بمقدار 2.83 دولار وبنسبة 2.67%، فيما وصل سعر خام البصرة المتوسط إلى 111.10 دولارا للبرميل بزيادة مماثلة بلغت 2.83 دولار أو 2.61%.

كما ارتفعت أسعار عدد من الخامات العربية، إذ سجل الخام العربي الخفيف السعودي 119.10 دولارًا للبرميل بزيادة 2.49%، بينما بلغ خام التصدير الكويتي 124.63 دولارًا للبرميل.

وعلى صعيد الغاز، استقرت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي نسبيًا عند 3.023 دولارات، متراجعًا بشكل طفيف بنسبة 0.03%، في حين صعد الغاز الأوروبي الهولندي (TTF) بنسبة 4.81% إلى 17.13 دولارًا.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق النفطية تقلبات مستمرة مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وتوقعات الطلب العالمي على الطاقة.