خاما البصرة يحافظان على مكاسب تتجاوز 2.6% وسط تراجع النفط عالميًا

2026-05-19T05:33:58+00:00

شفق نيوز - بغداد

شهدت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، تراجعًا في العقود الآجلة، وسط انخفاض خامي القياس العالميين، فيما حافظ النفط العراقي على مكاسبه اليومية مسجلًا ارتفاعًا بأكثر من 2.6%.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 107.36 دولارات للبرميل، متراجعًا بمقدار 1.30 دولار أو بنسبة 1.20%، كما هبط خام برنت إلى 109.89 دولارات للبرميل بانخفاض بلغ 2.21 دولار وبنسبة 1.97%.

وفي المقابل، سجل الخام العراقي ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغ سعر خام البصرة الثقيل 109 دولارات للبرميل مرتفعًا بمقدار 2.83 دولار وبنسبة 2.67%، فيما وصل سعر خام البصرة المتوسط إلى 111.10 دولارا للبرميل بزيادة مماثلة بلغت 2.83 دولار أو 2.61%.

كما ارتفعت أسعار عدد من الخامات العربية، إذ سجل الخام العربي الخفيف السعودي 119.10 دولارًا للبرميل بزيادة 2.49%، بينما بلغ خام التصدير الكويتي 124.63 دولارًا للبرميل.

وعلى صعيد الغاز، استقرت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي نسبيًا عند 3.023 دولارات، متراجعًا بشكل طفيف بنسبة 0.03%، في حين صعد الغاز الأوروبي الهولندي (TTF) بنسبة 4.81% إلى 17.13 دولارًا.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق النفطية تقلبات مستمرة مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وتوقعات الطلب العالمي على الطاقة.

