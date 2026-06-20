خاما البصرة يتكبدان خسائر أسبوعية حادة بأكثر من 7 دولارات

شفق نيوز- البصرة

تكبد الخامان العراقيان، البصرة الثقيل والبصرة المتوسط، خسائر أسبوعية حادة تجاوزت 12%، على الرغم من تعافيهما في آخر جلسات التداول، في ظل تراجع واسع شهدته أسواق النفط العالمية خلال الأسبوع.

وسجل خام البصرة الثقيل ارتفاعاً في آخر جلسة تداول بمقدار 2.37 دولار ليغلق عند 50.48 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب يومية بنسبة 4.94%، إلا أنه تكبد خسارة أسبوعية بلغت 7.66 دولارات، ما يعادل 13.2% مقارنة بمستوياته في بداية الأسبوع.

كما ارتفع خام البصرة المتوسط بمقدار 2.37 دولار ليصل إلى 52.58 دولاراً للبرميل، بزيادة يومية بلغت 4.72%، لكنه سجل خسائر أسبوعية قدرها 7.66 دولارات، تعادل 12.7%.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع خام برنت في آخر التداولات بمقدار 0.72 دولار أو 0.9% ليصل إلى 80.57 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 0.69 دولار أو 0.91% مسجلاً 76.54 دولاراً للبرميل.

ورغم المكاسب المسجلة في الجلسة الأخيرة، فإن خامي البصرة الثقيل والمتوسط أنهيا الأسبوع على واحدة من أكبر الخسائر بين الخامات المتداولة، متأثرين بحالة التقلب التي شهدتها الأسواق النفطية العالمية.