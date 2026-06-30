خاما البصرة يتراجعان مع انخفاض النفط العالمي.. وتباين أداء الخامات العربية

شفق نيوز - بغداد

انخفضت اسعار الخام العراقي في تعاملات، اليوم الثلاثاء، تزامناً مع تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.

وتراجع خام البصرة الثقيل إلى 60.66 دولاراً للبرميل بانخفاض 0.39 دولار أو 0.64%، فيما هبط خام البصرة المتوسط إلى 62.76 دولاراً للبرميل متراجعاً 0.39 دولار أو 0.62%.

وعالمياً، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 72.74 دولاراً للبرميل بتراجع 0.56%، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 70.50 دولاراً للبرميل بانخفاض 0.28%.

وفي المقابل، شهدت الخامات العربية تبايناً في الأداء؛ إذ سجل العربي الخفيف السعودي 76.57 دولاراً للبرميل بانخفاض طفيف بلغ 0.01%، بينما تراجع مزيج صادرات الكويت بنسبة 4.96% ليصل إلى 79.44 دولاراً. وفي دولة الإمارات، خالف خام مربان اتجاه التراجع مرتفعاً بنسبة 3.94% ليبلغ 69.16 دولاراً للبرميل.