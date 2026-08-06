خاما البصرة يتراجعان رغم استقرار النفط العالمي فوق 79 دولاراً للبرميل

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار خامي البصرة، يوم الخميس، بالتزامن مع انخفاض محدود في أسعار النفط العالمية، في وقت حافظ فيه خام برنت على تداوله فوق مستوى 79 دولاراً للبرميل.

وسجل خام البصرة الثقيل 52.42 دولاراً للبرميل، منخفضاً بمقدار 0.91 دولار أو 1.71%، فيما بلغ سعر خام البصرة المتوسط 54.72 دولاراً للبرميل، متراجعاً أيضاً 0.91 دولار أو 1.64%.

وعالمياً، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 79.21 دولاراً للبرميل بتراجع 0.24 دولار أو 0.30%، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 74.91 دولاراً للبرميل بانخفاض 0.31 دولار أو 0.41%.

وفي المقابل، ارتفع خام مربان الإماراتي إلى 77.94 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب بلغت 1.08 دولار أو 1.41%، كما صعدت سلة أوبك إلى 80.42 دولاراً للبرميل بزيادة 0.92 دولار أو 1.16%، وفق أحدث بيانات التداول.