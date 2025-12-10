خاما البصرة يتراجعان بأكثر من 2% رغم استقرار النفط عالميا
شفق نيوز - بغداد
انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الاربعاء، بالرغم من استقرار اسعار النفط في الأسواق العالمية.
وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.62 دولار بما يعادل 2.69% ليصل الى 58.60 دولارا، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 1.52 دولار بما يعادل 2.45% ليصل 60.45 دولارا.
واستقرت أسعار النفط بعد انخفاضها بنحو 1% في الجلسة السابقة، حيث حدّت المخاوف بشأن تجاوز العرض للطلب من المكاسب، وترقب المستثمرين التقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.