خاما البصرة يتراجعان بأكثر من 1% مع هبوط أسعار النفط العالمية

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار النفط العراقي، يوم الخميس، إذ سجل خام البصرة الثقيل 62.32 دولاراً للبرميل بانخفاض 0.66 دولار أو 1.05%، فيما بلغ خام البصرة المتوسط 64.42 دولاراً للبرميل، متراجعاً 0.66 دولار أو 1.01%.

وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث هبط خام برنت إلى 70.82 دولاراً للبرميل بخسارة 0.75 دولار أو 1.05%، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 67.78 دولاراً للبرميل، متراجعاً 0.79 دولار أو 1.15%.

وعربياً، انخفض الخام العربي الخفيف السعودي إلى 78.42 دولاراً للبرميل بنسبة 0.57%، فيما تراجع مزيج صادرات الكويت إلى 79.44 دولاراً للبرميل بخسارة 4.96%.

في المقابل، ارتفع خام داس الإماراتي إلى 68.64 دولاراً للبرميل بزيادة 2.62%، كما صعد خام قطر البري إلى 68.34 دولاراً للبرميل بنسبة 2.63%.

كما تراجعت سلة أوبك إلى 77.37 دولاراً للبرميل بانخفاض 3.60%، بينما ارتفع خام عُمان في بورصة دبي للطاقة إلى 68.56 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب بلغت 6.76%.