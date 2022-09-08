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خاما البصرة المتوسط والثقيل يتراجعان إلى أكثر من 7%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-08T09:20:17+0000
خاما البصرة المتوسط والثقيل يتراجعان إلى أكثر من 7%

شفق نيوز/ تراجعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل اليوم الخميس، إلى أكثر من 7% .

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 7.08 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 7.44% ليصل الى 88.11 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 6.88 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 7.60 % ليصل الى 83.71 دولارا.

وانخفضت أيضا خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 94.94 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 7.22 دولارات، وسجل مزيج مربان الإماراتي 89.71 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ 4.83 دولارات للبرميل.

وشهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا كبيرا مع التخوف الركود الاقتصادي العالمي وتباطؤ الطلب في أوروبا، وارتفاع أسعار الفائدة.

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