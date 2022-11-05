خامات البصرة وكوردستان بديلة عن خام الأورال الروسي

شفق نيوز/ يبحث آخر مشترين أوروبيين متبقين لخام الأورال الخام الحمضي عن بدائل من الدرجة الروسية من أجل الوفاء بالعقود وضمان إنتاجية المصافي الأوروبية، بعد الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل، مما يمثل تحولًا في قوائم المصافي الأوروبية.

وذكرت S&P Global Platts نقلا عن أحد التجار لقد شهد مزيج الخام (CPC الكازاخستاني) طلبًا متزايدًا باعتباره درجة خفيفة يمكن مزجها بسهولة مع الخامات الحامضة البديلة لإنتاج بديل متوسط الحموضة من الأورال"، مبينا إنهم "اشتروا CPC Blend الكازاخستاني و (Basrah Medium ) البصرة المتوسط العراقي من أجل تشغيلها معًا لإنتاج خام مشابه للأورال الروسي لتزويد مشتري العقود الآجلة لأوروبا .

واضاف التاجر إنه يجري أيضًا تشغيل خام اختبار المزيج الكوردي ومزيج CPC معًا كبديل للأورال.

وأشار أحد التجار إنه سمع أن البصرة المتوسط تتدفق إلى أوروبا أكثر في الشهر الماضي، مضيفًا "إنه بديل لجبال الأورال".

وتدعم بيانات الشحن Kepler هذا الرأي مع تدفق 77 ألف برميل في اليوم من البصرة المتوسطة إلى أوروبا في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول.

وكان حوالي 377000 برميل في اليوم متجهًا إلى أوروبا في أكتوبر مقارنة بـ 129000 برميل يوميًا في ديسمبر 2021، وهو الشهر الأخير الكامل لبيانات الرحلة قبل الحرب في أوكرانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه شركة تسويق النفط العراقية سومو سعر البيع الرسمي لجميع فئاتها في تشرين الثاني (نوفمبر) في خطوة مفاجئة للمطالبة بحصة سوقية أكبر في أوروبا.

وقال متعامل آخر "يتعين على سومو العراقية وأرامكو السعودية جعل الأسعار مقبولة لتنافس مناطق أخرى مثل أمريكا اللاتينية ومنتجي حامض الكبريت الآخرين".