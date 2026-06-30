خاص.. وفدان عراقيان إلى أنقرة ودمشق لإتمام مهمة "جيهان وبانياس"

شفق نيوز- بغداد

توجه وفد وزاري عراقي رفيع، يوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة للتفاوض بشأن تمديد اتفاقية تشغيل خط أنبوب النفط العراقي-التركي، وبحث آليات استمرار تدفق الصادرات عبر ميناء جيهان، في وقت تواصل فيه بغداد تحركات موازية مع دمشق لإعادة تفعيل مسارات تصدير النفط عبر الأراضي السورية.

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن "التنسيق الثلاثي بين العراق وتركيا وسوريا مستمر، وقد أوفدت بغداد وفدين، أحدهما إلى دمشق والآخر إلى أنقرة، لبحث ثلاثة ملفات رئيسية هي الأمن والنفط وطريق التنمية".

وأوضح المصدر أن "الوفد الذي زار سوريا ناقش آليات إعادة تفعيل أنابيب النفط المؤدية إلى مصفاة بانياس، بالتنسيق مع شركات أميركية، مقابل تعزيز التعاون في ضبط أمن الحدود، ولا سيما ما يتعلق بتواجد عناصر تابعة لحزب العمال الكوردستاني".

وأضاف أن "العراق بدأ بالفعل الضخ التجريبي للنفط الأسود عبر المسار السوري، تمهيداً لتوسيع العمل به خلال المرحلة المقبلة".

وفي المقابل، أشار المصدر إلى أن "الوفد العراقي الموجود في أنقرة يهدف إلى طمأنة الجانب التركي بأن المسار السوري لا يمثل بديلاً عن خط جيهان، وإنما يشكل مساراً موازياً يخدم المصالح المشتركة".

وبيّن أن الوفد، الذي يضم مسؤولين فنيين وأمنيين ونفطيين، يعمل على "معالجة المشكلات الفنية، وتطوير خط جيهان ورفع طاقته الاستيعابية، إلى جانب التمهيد لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى تركيا بعد عودته من واشنطن".

وأضاف أن المباحثات تشمل أيضاً "مناقشة التفاصيل الفنية الخاصة بالاتفاقية الجديدة، فضلاً عن محاولة التوصل إلى تسويات لاستعادة أموال عراقية موجودة في تركيا، تعود إلى متهمين بقضايا فساد أودعوها في مصارف تركية ضمن عمليات يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال".

وتأتي هذه التحركات بعد أن كشف مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال الحكومية، الأسبوع الماضي، عن اكتمال الأعمال الفنية والهندسية الخاصة بإعادة تأهيل خط الأنابيب العراقي-التركي الممتد من كركوك إلى ميناء جيهان، مؤكداً أن الضخ التجريبي سيبدأ خلال أسبوعين تمهيداً لاستئناف التصدير بصورة مستقرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شركة نفط الشمال أنجزت جميع الأعمال الفنية الخاصة بتهيئة الخط، الذي أصبح جاهزاً من الناحية الفنية لبدء عمليات الضخ واختبار كفاءة الشبكة وضمان استقرار عمليات النقل والتصدير".

وأضاف أن الشركة أعادت أيضاً تفعيل مسار كركوك-بيجي-حديثة-البصرة، وهو أحد المسارات الاستراتيجية لنقل النفط الخام داخل البلاد، موضحاً أن الخط، البالغ قطره 42 إنجاً، سيمكن من نقل النفط المنتج في الحقول الجنوبية إلى محطات التجميع في كركوك، قبل ضخه عبر الخط العراقي-التركي باتجاه ميناء جيهان.

وأشار إلى أن إعادة تشغيل هذا المسار ستمنح العراق مرونة أكبر في إدارة حركة النفط الخام بين المحافظات، وتعزز قدراته التصديرية عبر المنفذ الشمالي، لافتاً إلى أن جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية اكتملت بانتظار استكمال الإجراءات الرسمية لبدء الضخ الفعلي.

وكان العراق قد طلب رسمياً من تركيا تمديد اتفاقية تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان لمدة عام على الأقل، بهدف منح الجانبين مزيداً من الوقت للتفاوض على اتفاقية جديدة تنظم صادرات النفط عبر هذا المسار الحيوي.

ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية الحالية الخاصة بخط كركوك-جيهان في 27 تموز/ يوليو المقبل، بعد عقود من تنظيمها لصادرات النفط بين العراق وتركيا، بينما يواصل الطرفان مناقشة مسودة اتفاقية جديدة لإدارة عمليات التصدير خلال المرحلة المقبلة.