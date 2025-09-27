خاص.. وزير الداخلية: البيئة الاستثمارية بالعراق مؤمنة لعمل المستثمرين والشركات

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم السبت، أن البيئة الاستثمارية في العراق مؤمنة لعمل المستثمرين والشركات الأجنبية، مؤكداً أن هذا الأمر انعكس على الواقع الاستثماري في البلاد.

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة وفرت بيئة ومناخ امن للاستثمار بكل التفاصيل، من الشركات النفطية والطاقة والإعمار كما وفرت إجراءات الدفاع المدني".

واشار إلى أن وزارته تعمل على الدخول باستثمارات "من خلال صندوق الشهداء وصندوق دعم وتنمية قوى الأمن الداخلي"، مردفاً: "دخلنا باستثمارات مع شركات عالمية لها أثرها على الواقع الخدمي".

كما أوضح الشمري، أن "من أهم المشاريع في الوزارة، مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية ومشروع لوحات التسجيل في مديرية المرور العامة".