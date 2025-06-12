خاص من دمشق.. افتتاح البوكمال خطوة استراتيجية كبيرة نحو التكامل الاقتصادي مع العراق

شفق نيوز/ وصفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، افتتاح منفذ "البوكمال" الحدودي بين العراق وسوريا، اليوم الخميس، بأنه خطوة استراتيجية كبيرة.

وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش لوكالة شفق نيوز، إن افتتاح المنفذ "يعيد العصب الاقتصادي الشرقي لطريق التجارة بين سوريا والعراق، ويعزز الربط البري عبر محور دمشق – البوكمال – القائم – بغداد، ما يقلل التكاليف ويحقق سرعة أعلى في حركة البضائع".

وأضاف أن هذه الخطوة "تسهم في إعادة الحياة الاقتصادية لمحافظة دير الزور وأطراف الأنبار، حيث يعتمد السكان المحليون على تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية بين الجانبين".

وأشار علوش إلى أن افتتاح المنفذ "يمثّل حجر زاوية في برامج إعادة الإعمار والتوريد الممنهج للمواد الخام المطلوبة للصناعة السورية، بالتوازي مع فرص تصدير المنتجات الوطنية إلى أسواق العراق".

في السياق، أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أن افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق "ليس مجرد عبور شاحنات، بل بداية عبور لرؤية اقتصادية جديدة بين سوريا والعراق، قائمة على الإنتاج والتكامل لا على الريع والتبادل الاستهلاكي".

وأوضح متحدث سوري في الوزارة، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "معبر البوكمال يشكّل أحد المفاتيح الاستراتيجية لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية السورية – العراقية، ضمن توجه واضح نحو إحياء الشراكات الصناعية والإنتاجية بين البلدين".

وأضافت أن "التوجه هو لتجاوز التبادل التقليدي إلى مشاريع إنتاج مشترك وتكامل في سلاسل التوريد الصناعية، حيث تعمل الوزارة على خارطة مشاريع حقيقية، لا على وعود أو بيانات".

وأكد المتحدث أن "المعبر سيكون ممرًا حيويًا لتدفق المواد الأولية والمنتجات السورية إلى الأسواق العراقية والخليجية، وأن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد مشاريع صناعية وتجارية مشتركة".

واختتم بالقول إن "معبر البوكمال هو اختبار أولي لتحويل الجغرافيا إلى اقتصاد، والخطوة القادمة هي تنسيق عميق مع العراق لإعادة بناء إنتاج مشترك يخدم شعبي البلدين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، عن افتتاح معبر البوكمال (القائم) الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات، اعتباراً من يوم السبت المقبل، ودعت المسافرين وسائقي الشاحنات إلى "الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة، لضمان انسيابية الحركة وسلامة العبور".

من جانبه، قال قائممقام قضاء القائم، بمحافظة الأنبار، تركي المحلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "معبر القائم الحدودي سيعاود افتتاحه بشكل طبيعي بداية الأسبوع المقبل، بعد اتفاق الجانب العراقي والسوري على ذلك وهذه خطوة جيدة ومهمة للبلدين".

وأضاف أن إعادة افتتاح معبر القائم الحدودي مع سوريا ليس له أي تداعيات امنية ولا يشكل أي خطورة امنية على الانبار والعراق بصورة عامة، خاصة وان الحدود محكمة والمعبر مؤمن من الطرفين والافتتاح له أهمية اقتصادية كبيرة للعراق وسوريا.