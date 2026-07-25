خاص.. مباحثات عراقية في أنقرة لزيادة تصدير النفط عبر جيهان

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر حكومي عراقي، يوم السبت، عن زيارة وفد نفطي إلى تركيا مؤخراً للاتفاق على آلية مرضية للطرفين لتصدير النفط العراقي عبر المنافذ التركية الرسمية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد كان برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج نصير عزيز، وعضوية كل من مدير عام شركة تسويق النفط نزار الشطري، ومدير عام شركة نفط الشمال فيصل حمادي رمضان، إلى جانب مديري الدائرة القانونية والاقتصادية والرقابة الداخلية في الوزارة".

وبحسب المصدر، فقد جرى التفاوض مع المعنيين بملف النفط في أنقرة بما فيهم وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، بشأن اتفاقية خط أنابيب النفط العراقي- التركي ورفع طاقته التصديرية من النفط العراقي أكثر مما كان معمولاً به سابقاً.

وأشار إلى أن "طلب الزيادة يأتي بسبب الظروف الأمنية القلقة التي تشهدها المنطقة والتي أثرت بشكل مباشر على حجم الصادرات العراقية لأسواق النفط العالمية ما انعكس سلباً على حجم الإيرادات المالية".

وأضاف أن "المباحثات شملت التفاصيل المتعلقة بعملية التصدير بما فيها حماية الخط الناقل من الأراضي العراقية (كركوك) وصولاً إلى جيهان التركية، بالإضافة إلى آلية زيادة الطاقة التصديرية".

ونوه إلى أن "هذه المفاوضات تسبق زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى تركيا قريباً والتي قد تشهد توقيع عدد من الاتفاقات لشراكات ثنائية مختلفة بما فيها ملف النفط، في وقت يسعى فيه العراق لايجاد منافذ بديلة وآمنة لتسويق نفطه عالمياً".

وكان وزير النفط العراقي باسم خضير، قد أكد مؤخراً أن العراق يعمل على تسريع خططه لبناء خط أنابيب نفط يصل إلى الموانئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط في تركيا وسوريا، مع استمرار الحصار المطول لمضيق هرمز في عرقلة الصادرات.

وأعلنت شركة نفط الشمال، السبت الماضي (18 تموز/ يوليو الجاري)، استكمال جميع المتطلبات الفنية والهندسية اللازمة لبدء عمليات استقبال وضخ الخام في كركوك عبر الخط الإستراتيجي باتجاه ميناء جيهان التركي، مؤكدة جاهزيتها التامة للمباشرة بعمليات التشغيل.