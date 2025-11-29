خاص.. عودة تدريجية لتصدير غاز LPG من حقل كورمور

شفق نيوز- السليمانية

كشف مصدر رفيع، يوم السبت، عن انطلاق أولى خطوات تصدير غاز الـLPG من حقل كورمور في إقليم كوردستان، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن عملية تجريبية تمهّد لبدء التصدير المنتظم خلال الساعات المقبلة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن 8 شاحنات "صهريجية" تم استدعاؤها صباح اليوم من قبل إدارة الحقل، حيث دخلت جميعها إلى موقع الإنتاج لغرض تحميل الغاز.

وأوضح أن "أربع شاحنات حتى الآن غادرت الحقل محمّلة بالكامل بغاز الـLPG، وهو غاز يُستخدم لتلبية احتياجات المنازل والمعامل، بينما ما تزال الشاحنات الأخرى داخل الحقل بانتظار إكمال عملية التحميل.

وتابع أن "الغاز الطبيعي المسال الموجود في الخزان هو يكفي لنحو 25 ناقلة فقط".

وأشار المصدر، إلى أن هذه الخطوة تُعد عملية تجريبية لاختبار جاهزية منظومة التعبئة والنقل، مؤكداً أن عملية التصدير الفعلية ستبدأ خلال الساعات المقبلة، من دون تحديد موعد نهائي أو الكشف عن تفاصيل تتعلق بآلية النقل والتوزيع.

وأضاف أن "المعلومات بشأن حجم الإنتاج أو مسارات التوزيع لم تعرف حتى الآن"، مشيراً إلى أن "التفاصيل الفنية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق بعد انتهاء المرحلة التجريبية".

ويُعد حقل كورمور من أهم الحقول الغازية في إقليم كوردستان والعراق، حيث تستثمره شركة "دانة غاز" الإماراتية لتوفير الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء في الإقليم.

وشهد الحقل خلال الأيام الماضية هجمات بطائرات مسيّرة أثّرت على عمليات الإنتاج والتجهيز، قبل أن تستعيد الشركة قدرتها التشغيلية بشكل تدريجي وتبدأ خطوات التصدير.