خاص.. سوريا تؤكد استمرار عمل منفذ البوكمال مع العراق

شفق نيوز- دمشق/ بغداد

أكدت هيئة المنافذ الحدودية السورية، يوم الاثنين، استمرار فتح منفذ البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق، مشيرة إلى أن الحركة فيه تسير بشكل طبيعي دون أي عوائق.

وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة، مازن علوش، لوكالة شفق نيوز، إن "منفذ البوكمال يعمل على مدار الساعة، ولا يوجد أي إغلاق"، مضيفاً أن "هناك تنسيقاً مستمراً مع الجانب العراقي لضمان انسيابية حركة المسافرين والبضائع".

وفي السياق ذاته، نفت وزارة الداخلية العراقية، في بيان رسمي ورد إلى شفق نيوز، صحة الأنباء التي تحدثت عن منع دخول المواطنين السوريين إلى العراق خلال فترة زيارة الأربعين، مؤكدة أن المعابر الحدودية تعمل وفق التعليمات الرسمية ولا توجد أي توجيهات جديدة بهذا الشأن.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، الخميس (12 حزيران 2025)، عن افتتاح معبر البوكمال (القائم) الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات، اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، تم إغلاق معبر القائم بعد تطورات الأحداث السورية وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وبعد انسحاب الحيش السوري من الجانب المقابل للمعبر في مدينة البوكمال، حيث تم منع أي حركة عبور باستثناء العراقيين الراغبين في العودة إلى بلادهم من الأراضي السورية.