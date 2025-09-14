خاص.. سوريا تطلق مشروع تحديث ضخم في مصفاة بانياس

شفق نيوز– دمشق

أعلنت إدارة النفط السورية، اليوم الأحد، عن إطلاق مشروع تحديث ضخم في مصفاة بانياس العام المقبل، مؤكدة أن الأعمال لن تؤثر على توفر المواد النفطية في الأسواق.

وقال مدير العلاقات العامة في الإدارة العامة للنفط، مصطفى معراتي، لوكالة شفق نيوز، إن المشروع يمثل "إنجازاً هندسياً ضخماً" ويهدف إلى تحديث البنية التشغيلية للمصفاة بعد سنوات من العمل المكثف، ويتضمن استبدال أربعة مفاعلات رئيسية (R1, R2, R3, R4) في وحدة التحسين، وتجديد المكونات الداخلية للمفاعلين الأول والثاني بعد تجاوزهما العمر التشغيلي الافتراضي.

وأضاف معراتي أن هذه المفاعلات تشكل "القلب التشغيلي لإنتاج البنزين الممتاز عالي الأوكتان من مادة النفتا"، موضحاً أن تحديثها يشكل إنجازاً لوجستياً وهندسياً كبيراً، ويضمن استمرارية الإنتاج بأمان وكفاءة، وإنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة لتلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار إلى أن المشروع يشمل أيضاً استبدال وشائع أفران وحدة التحسين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل واحدة من أضخم مشاريع التحديث في تاريخ المصفاة، وأن هناك خطط مستقبلية لتطوير إضافي لزيادة قدرة المصفاة على تلبية متطلبات سوق الطاقة المحلي والإقليمي.