خاص.. تحسن ملحوظ في التبادل التجاري السوري وسط تحديات هيكلية

شفق نيوز- دمشق

كشف عضو غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، يوم الأربعاء، أن حركة التبادل التجاري بين سوريا ودول الجوار شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها حاجة السوق السورية إلى المنتجات المستوردة، والانفتاح الاقتصادي الذي سمح بدخول كميات كبيرة من السلع.

وأوضح الحلاق لوكالة شفق نيوز أن تبني اقتصاد السوق الحر أسهم في زيادة الاستيراد، سواء للمواد الأساسية أو غير الأساسية، حيث شملت الواردات قطاعات متعددة مثل السيارات، والمواد الغذائية، والمنتجات الكيميائية، إضافة إلى الصناعات النسيجية والجلدية.

ورغم أهمية هذا التبادل، شدد على ضرورة أن يتم ضمن إطار يحقق تكافؤ الفرص، بحيث تكون الفائدة متبادلة بين جميع الأطراف.

وأشار إلى أن السوق السورية شهدت تدفقاً كبيراً للسيارات ومواد البناء، لا سيما الإسمنت، في ظل دخول البلاد مرحلة إعادة الإعمار، ما يفرض حاجة متزايدة لهذه المواد إلا أنه لفت إلى أن غياب الضوابط المنظمة للاستيراد يشكل تحدياً حقيقياً أمام تحقيق توازن السوق.

وفي سياق متصل، انتقد الحلاق بعض القرارات الصادرة عن هيئة المنافذ البرية والبحرية، معتبراً أنها أسهمت في إعاقة حركة التبادل التجاري، خاصة فيما يتعلق بدخول بعض السلع مثل برادات العرض الغذائية، التي تنافس الصناعة الوطنية رغم تدني جودتها، على حد وصفه.

وأكد أن غياب تكافؤ الفرص يضعف من قدرة القطاعات المحلية على المنافسة.

كما تطرق إلى التحديات اللوجستية، مشيراً إلى تراجع كفاءة أسطول النقل البري وعدم القدرة على تجديده، إلى جانب القيود المفروضة على التأشيرات "الفيزا" من قبل بعض دول الجوار، ما ينعكس سلباً على حركة التجارة.

ودعا الحلاق إلى تبني سياسات حكومية أكثر دعماً للانفتاح التجاري، من خلال تعزيز الاتفاقيات الثنائية، وتحديد المنتجات القادرة على المنافسة إقليمياً، بما يضمن تحقيق توازن في القوة التجارية.

وحول مستقبل التبادل التجاري خلال السنوات الخمس المقبلة، توقع الحلاق أن يشهد القطاع تحسناً تدريجياً، شريطة تعزيز قدرات الصناعة الوطنية وتمكينها من المنافسة.

كما شدد على أهمية دعم القطاع الزراعي ليكون قادراً على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، محذراً في الوقت ذاته من تأثير شح المياه على الإنتاج الزراعي.

وفي ختام حديثه، أكد ضرورة أن تركز السياسات الحكومية على التمكين والتدريب، إلى جانب تنشيط القطاع السياحي عبر تحسين خدمات السكن والنقل، بما يحقق مرونة وسلاسة في التعاملات الاقتصادية ويعزز من فرص النمو المستدام.