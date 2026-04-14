خاص .. المركزي السوري يكشف عن "يوم مالي" مشترك مع العراق وزيارة مرتقبة لبغداد

شفق نيوز - واشنطن/ مصطفى هاشم

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، يوم الثلاثاء، عن تحركات مرتقبة لتعزيز التعاون المالي مع بغداد، مؤكدا وجود تواصل مستمر مع البنك المركزي العراقي لتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة تهدف إلى تعميق الروابط المصرفية بين البلدين.

​وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة شفق نيوز، أفصح المحافظ عن التخطيط لتنظيم "يوم للقطاع المالي السوري العراقي"، وهو حدث مشترك سيقام برعاية رسمية من البنك المركزي العراقي ومصرف سوريا المركزي.

​لقاء إسطنبول وزيارة مرتقبة لبغداد

وأشار الحاكم إلى أن هذه الخطوات تأتي استكمالاً لمباحثات سابقة، كاشفاً عن لقاء "ودي جداً" جمعه مع نظيره العراقي في مدينة إسطنبول التركية مؤخراً.

وأضاف أن الجانب السوري يتطلع بجدية لزيارة رسمية مرتقبة إلى العاصمة العراقية بغداد لتطوير هذا التعاون.

وفي سياق الأهداف الاستراتيجية لزيارة حصرية لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، أوضح أن من أبرز الملفات التي تسعى دمشق لمعالجتها هو "تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب"، مشيراً إلى أن هذا التصنيف الذي تفرضه واشنطن يعود إلى عام 1979، ويمثل عقبة رئيسية تسعى الدولة السورية لرفعها لتسهيل التعاملات المالية الدولية.