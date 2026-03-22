خاص.. الكشف عن أسباب انخفاض أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز- بغداد

شهدت أسعار الذهب انخفاضاً ملحوظاً في الأسواق العالمية، متأثرةً بقوة الدولار الأميركي وارتفاع عوائد السندات، ما حدّ من جاذبية المعدن النفيس للمستثمرين.

وسجلت الأسعار تراجعاً من 5717 دولاراً للأونصة إلى 5542 دولاراً للأونصة عند الإغلاق، أي بانخفاض قدره 175 دولاراً عن سعر الافتتاح.

وقال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع الدولار وسياسات الفيدرالي الأميركي بشأن رفع أسعار الفائدة أضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية في بعض المناطق".

وأضاف أن "الفيدرالي أعلن مؤخراً رفع الفائدة بمقدار 0.25%، مع الإشارة إلى استمرار التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة، ما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الذهب والتحول إلى السندات ذات العوائد الثابتة".

وأوضح الحسني، أن "الذهب يظل ملاذاً للاستثمارات طويلة الأجل عند حدوث أي تقلبات مفاجئة في الأسواق"، متوقعاً في ذات الوقت أن يشهد المدى القصير استمراراً في الضغط النزولي مع قوة الدولار، بينما قد يشهد المدى البعيد صعود الذهب في حال حدوث أي تصعيد جيوسياسي أو ضعف مفاجئ للدولار.