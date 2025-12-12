خاص.. العراق يعلن اكتمال المشاريع الخمسة لميناء الفاو الكبير بنهاية 2025

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الجمعة، اكتمال "المشاريع الخمسة الأساسية" ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير بنهاية العام الحالي، مؤكدة استمرار الحكومة بمتابعة تفاصيل المشروع بشكل مباشر لما يمثله من أهمية استراتيجية للعراق والمنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، لوكالة شفق نيوز إن الحكومة عقدت مؤخراً اجتماعاً للجنة العليا لمشروع التنمية، لمراجعة نسب الإنجاز ومناقشة أحدث التطورات الميدانية، لافتاً إلى أن العمل يسير ضمن الخطط الزمنية الموضوعة.

وأشار الصافي، إلى أن من أبرز الاستحداثات الأخيرة افتتاح الطريق الرابط إلى ميناء الفاو الكبير، والذي كان في مرحلة التصاميم التفصيلية، موضحاً أن نسبة إنجاز الخط البري بلغت 68%، فيما وصلت التصاميم التفصيلية التراكمية إلى 83%، مع استمرار الأعمال في الخط السككي بشكل متقدم.

وبيّن أن مشروع ميناء الفاو الكبير يشهد تقدماً كبيراً في تنفيذ المشاريع الأساسية، وتشمل الأرصفة الخمسة والطريق الرابط والقناة الملاحية، مؤكداً أن العمل فيها يجري بوتيرة متصاعدة.

وفي ما يتعلق بـ"ساحة الحاويات"، أكد الصافي أنها وصلت إلى "نسب إنجاز متقدمة وعلى وشك الاستلام"، في حين تجاوز النفق المغمور نسبة 80% من الإنجاز، وهو من أهم العناصر الإنشائية التي ستعزز حركة الميناء المستقبلية.

وأضاف أن نهاية العام الحالي ستشهد "اكتمال المشاريع الخمسة الأساسية" ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير، ما سيسهم في الانتقال إلى مراحل أكثر توسعاً في البنية التحتية.

وخلص الصافي إلى أن الوزارة تعمل على وضع رؤية مستقبلية شاملة للميناء الذي سيكون واحداً من أهم الموانئ في الشرق الأوسط ومركزاً محورياً في مشروع طريق التنمية.

ويُعد ميناء الفاو الكبير مشروعاً استراتيجياً في أقصى جنوب العراق، يقع في شبه جزيرة الفاو بمحافظة البصرة، يهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي، من خلال ربطه بشبكات النقل العالمية، ووضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليارات دولار، وتغطي مساحته 54 كيلومتراً مربعاً، ويتوقع أن تكون أعماق الميناء 19 متراً، لاستيعاب أكبر السفن التجارية.

كما من المتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 99 مليون طن سنوياً، مما يجعله واحداً من أكبر الموانئ في الخليج العربي والعاشر عالمياً.

وفي عام 2024، تم إنجاز الجدار الكونكريتي للأرصفة، وتهيئة الركائز، وبدء العمل في ساحة الحاويات، حيث تسير الأعمال بشكل متوازٍ، مع التركيز على إنجاز المشاريع الخمسة الأخيرة بشكل متزامن.

وخلال العام الحالي، بلغت تقدم العمل بإنجاز النفق المغمور، حيث تم تركيب أغلب قطعه وتثبت الركائز وإغراقها، والذي يعد أحد المشروعات الحيوية في ميناء الفاو الكبير.

ويتوقع أن يحدث ميناء الفاو الكبير تحولاً كبيراً في التجارة الإقليمية والدولية، من خلال ربط العراق بشبكات النقل العالمية، وتسهيل حركة البضائع بين الشرق والغرب.