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"خاصة العراق" .. إيران تتحرك لتوسيع العلاقات التجارية مع دول الجوار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-26T09:18:49+0000
"خاصة العراق" .. إيران تتحرك لتوسيع العلاقات التجارية مع دول الجوار

شفق نيوز/ من المقرر أن تشترك إيران في المعرض الدولي الثالث للاستثمار العراقي الذي سيقام في الفترة من 28 إلى 31 مارس في بغداد فی اطار تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وفقا لوسائل إعلام إيرانية رسمية.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية في خبر نشرته اليوم السبت، إن السياسة الاقتصادية للبلاد تقوم على توسيع العلاقات التجارية مع دول الجوار خاصة العراق الذي يعتبر من الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران.

ونقلت الوكالة عن الناشط الاقتصادي الإيراني علي رضا صدر زاده قوله: "وفقا للخطط الاقتصادية للبلاد التي تقوم على توسيع العلاقات التجارية مع دول الجوار، يحتل العراق مكانة خاصة في سياسة ايران الاقتصادية كونه أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران".

واضاف ان حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 7.5 مليار دولار في العام الماضي، مردفا بالقول : "لا شك أن هناك فرص كبيرة يمكن استثمارها لتعزيز العلاقات التجارية بين ايران والعراق.

كما أشار صدر زاده إلى أن معرض الاستثمار الدولي يقام كل عام كأكبر حدث مالي واقتصادي في العراق بحضور كثير من المستثمرين من دول مختلفة بما فيها تركيا والإمارات ومصر وإيران والسعودية.

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