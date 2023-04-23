خارج مكاتب الصيرفة.. انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية لم تفتحا ابوابها خلال عطلة العيد الفطر، الا ان بعض محلات الصيرفة التي فتحت ابوابها في اسواق بغداد سجلت صباح اليوم بيع 144000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي بينما بلغ سعر الشراء 142000.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فأنها لا تتداول الدولار ايام العطل الرسمية إلا ان بعض المحلات التي فتحت تداولت أسعار الدولار والذي سجل انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.