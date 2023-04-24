خارج البورصة.. الدولار يستقر عند 144 ألف دينار في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لم تفتحا ابوابها خلال عطلة العيد الفطر، الا ان بعض محلات الصيرفة في اسواق العاصمة سجلت صباح اليوم سعر صرف للبيع بلغ 144000 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 142000.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فأن البورصة الرئيسية لا تتداول الدولار ايام العطل الرسمية، إلا إن بعض محال الصيرفة تداولت أسعار الدولار والذي سجل استقرارا أيضا حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.