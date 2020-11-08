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حيازة العراق من الذهب تمثل 8.5 % من باقي عملاته الأخرى

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-08T06:59:12+0000
حيازة العراق من الذهب تمثل 8.5 % من باقي عملاته الأخرى

شفق نيوز/ اعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاحد، ان حيازة العراق من الذهب تمثل 8.5% من باقي عملاته الأُخرى.

ونشر المجلس في تشرين الثاني جدولا لأحدث حيازات العالم للذهب واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق يمتلك 96.3 طناً من الذهب وهي تمثل 8.5% من باقي عملاته الصعبة الاخرى"، مبينا ان "هذه النسبة انخفضت مقارنة بالعملات الاخرى عن الشهر الذي سبقه التي كانت 8.8%".

واضافت ان "اخر عملية شراء للعراق من الذهب كان في عام 2018 والتي بلغت 6.450 اطنان"، مبينا ان "العراق مازال يحافظ على المرتبة الخامسة عربيا والـ 38 عالميا من بين 100 دولة مدرجة في الجدول".

واشار المجلس الى ان "كمية حيازات الدول من الذهب بلغت 35.106 الف طن ، تأتي امريكا في صدارة هذه الدول بأكثر دول العالم امتلاكا للمعدن النفيس وبمقدار 8.133 اطنان، تليها المانيا وبمقدار 3.362 اطنان، وتاتي ثالثا ايطاليا وبواقع 2.451 طنين".

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتألف أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

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