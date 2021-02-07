حيازة الدول من الذهب ترتفع والعراق يحافظ على مرتبته عالميا

شفق نيوز/ اعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاحد، ان حيازة البنوك المركزية للدول من الذهب ارتفعت، فيما حافظ العراق على تصنيفه العالمي بالمرتبة 38.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر شباط لعام 2021 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "حيازة البنوك المركزية للدول من الذهب ارتفعت بمقدار 6 اطنان لتصل الى 35.197 الف طن مقارنة بالشهر الذي سبقه".

واضاف ان ابرز المشترين للذهب خلال هذا الشهر هي تركيا، والهند، وكازخستان واوزبكستان، فيما كانت ابرز البائعين للذهب هي منغوليا ومالطا.

واشار المجلس الى ان "العراق ما زال يحافظ على المرتبة 38 عالميا والخامس عربيا بأكبر احتياطي للذهب وبواقع 96.3 طنا وهو يمثل 10.1% من باقي الاحتياطيات الاخرى".

يذكر ان المجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.