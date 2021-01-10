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حيازة الدول من الذهب ترتفع والعراق يحافظ على مرتبته عالميا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-10T06:17:31+0000
حيازة الدول من الذهب ترتفع والعراق يحافظ على مرتبته عالميا

شفق نيوز/ اعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاحد، ان حيازة البنوك المركزية للدول من الذهب ارتفعت، فيما حافظ العراق على مرتبته 38 عالميا.

وقال المجلس في احدث جدول له لشهر كانون الثاني لعام 2021 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان " حيازة البنوك المركزية للدول من الذهب ارتفعت بمقدار 20 طنا لتصل الى 35.191 الف طن مقارنة بالشهر الذي سبقه".

واضاف ان "ابرز الدول التي قامت بشراء الذهب هي اوزبكستان حيث اضافت 8.4 طن الى احتياطياتها من الذهب لتبلغ 324 طنا، فيما اشترت قطر 3.1 اطنان ليبلغ احتياطياتها 56.7 طنا واشترت الهند 2.8 طن ليبلغ احتياطياتها 672.9 طنا ومن ثم اشترت كازخستان 1.7 طن واشترت اوكرانيا 0.6 طن"، مبينة ان "الزيادة تم تعويضها باكثر من اجمالي المبيعات في تركيا بعد ارتفاع الطلب المحلي مما ادى الى انخفاض احتياطياتها، كما ان منغوليا خفضت احتياطياتها من الذهب بمقدار 2.4 طن".

واشار الى ان " العراق ما زال يحافظ على المرتبة 38 عالميا والخامس عربيا باكبر احتياطي للذهب وبواقع 96.3 طنا وهو يمثل 8.4% من باقي الاحتياطيات الاخرى".

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

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