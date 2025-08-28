حوالي 90 مليار دولار استيرادات العراق من السلع خلال عام

شفق نيوز - بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، أن أكثر من 87 مليار دولار هي استيرادات العراق من السلع من دول العالم خلال العام 2024.

وقال البنك في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "قيمة السلع المستوردة بلغت 87.410 مليار دولار ، مرتفعة بنسبة 32.78 بالمائة عن العام 2023 التي بلغت قيمة الاستيرادات العراقي فيها 65.826 مليار دولار".

وأضاف أن "دول آسيا جاءت أولا من حيث قيمة الاستيرادات التي بلغت 59.045 مليار دولار، ومن ثم جاءت دول اوربا الغربية بقيمة 11.058 مليار دولار".

وتابعت الاحصائية ان "الدول العربية جاءت ثالثا بقيمة 9.073 مليارات دولار، وجاءت دول امريكا الجنوبية رابعا بقيمة 4.082 مليارات دولار وجاءت دول امريكا الشمالية خامسا بقيمة 2.736 مليار دولار".

كما اشارت الى ان الاستيرادات من أوروبا الشرقية بلغت قيمتها 1.031 مليار دولار، ومن دول أوقيانوس بقيمة 140 مليون دولار، ومن دول أفريقيا غير العربية بقيمة 131 مليون دولار، واخيرا من دول أمريكا الوسطى بقيمة 114 مليون دولار.

ووفقا للبنك، فإن أهم الاستيرادات تضمنت معدات ومكائن نقل بقيمة 33.653 مليار دولار، تليها مصنوعات متنوعة بقيمة 13.811 مليار دولار، تليها سلع مصنعة بقيمة 9.965 مليارات دولار، تليها الوقود المعدني بقيمة 8.566 مليارات دولار، تليها المواد الغذائية بقيمة 4.720 مليارات دولار.

وأحصى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء 26 من شهر آب/أغسطس، القيمة المالية للسلع والبضائع التي يستوردها العراق، بأنها بلغت أكثر من 70 مليار دولار أمريكي في العام 2025.