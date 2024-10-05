حوالي 6 آلاف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق

شفق نيوز/ كشف موقع statista الألماني المتخصص في بيانات السوق والمستهلكين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق يبلغ ما يقارب من 6 الاف دولار عام 2024.

وقال الموقع في جدولا اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق يبلغ 5.978 آلاف، متوقعا أن يستمر نصيب الفرد بالارتفاع خلال الاعوام الخمسة المقبلة الى 6.824 الاف دولار في عام 2029 .

واضاف ان "اكبر نصيب الفرد من الناتج الإجمالي في العراق خلال 15 سنة الماضي كان في عام 2013 حيث بلغ 7021 دولاراً واقل نصيب كان في 2009 حيث بلغ 3701 دولار".

ويصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الجارية، وبذلك تم تحويل الناتج المحلي الإجمالي أولاً من العملة الوطنية إلى الدولار الأمريكي بأسعار الصرف الحالية ثم قسمته على إجمالي عدد السكان.

يشار الى أن الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس لإنتاجية الدولة، ويشير إلى القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية معينة (هي سنة).