حوالي 300 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي ، يوم الثلاثاء، في مزاد بيع العملة لتصل الى 282 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 282 مليوناً و624 ألفاً و465 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 257 مليوناً و194 ألفاً و465 دولاراً، مرتفعة بنسبة 93% عن المبيعات النقدية البالغة 25 مليوناً و430 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 13 مصرفا ، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 170 شركة.