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حوالات مزاد العملة في يوم.. العراق يحوّل نحو "ربع مليار دولار" الى الخارج

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-11T10:29:40+0000
حوالات مزاد العملة في يوم.. العراق يحوّل نحو "ربع مليار دولار" الى الخارج

شفق نيوز/ انخفضت المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي اليوم الأحد، فيما ارتفعت الحوالات الخارجية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 247 مليونا و 630 الفا و 486 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف انخفضت من قيمة المبيعات الاجمالية لتصل الى 18 مليونا و 150 ألفا، فيما ذهبت البقية البالغة 229 مليونا و480 ألفا و 486 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 34 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 12 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 134 شركة توسط.

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