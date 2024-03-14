حوالات مزاد العملة العراقي تتجاوز 226 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد العملة للبنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، لأكثر من 226 مليون دولار مقارنة بيوم أمس الأربعاء والتي بلغت أكثر من 224 مليوناً.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 235 مليونا و 414 الفا و990 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر بشكل نقدي .

وذهبت معظم مبيعات البنك من الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) والتي بلغت 226 مليونا و 144 الفا و990 دولارا، مرتفعة بنسبة 95 %، عن المبيعات النقدية البالغة 9 ملايين و270 ألف دولار.