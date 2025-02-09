حوالات قياسية من دولار العراق إلى الخارج مقابل تداول بسيط داخلياً

شفق نيوز/ تجاوزت الحوالات الخارجية في مزاد بيع العملة الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، حاجز 96%.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 292 مليوناً و188 ألفاً و597 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 280 مليوناً و488 ألفاً و597 دولاراً، بنسبة 96.07%، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 12 مليوناً و700 ألف دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 6 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 17 شركة.